Mondiali 2022: il Qatar vuole solo calciatori vaccinati

Il Qatar, paese organizzatore dei Mondiali 2022, starebbe spingendo per rendere obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per tutti i giocatori che prenderanno parte al torneo del prossimo anno. Le autorità mediche del Qatar avrebbero già discusso con la FIFA e altre parti interessate nel tentativo di garantire che tutti i giocatori partecipanti saranno doppiamente vaccinati. Getty Images

Il governo del Qatar ha già annunciato che tutti i tifosi che parteciperanno al torneo il prossimo novembre dovranno essere completamente vaccinati, e ora la stessa misura potrebbe essere estera anche ai giocatori e agli staff tecnici. Un'altra ipotesi al vaglio è che i giocatori No-Vax dovranno presentare test negativi ogni tre giorni.

"Alla luce della pandemia di Covid-19, il Qatar, in quanto paese ospitante, fornirà le garanzie necessarie per proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella competizione. "Tutti i partecipanti devono seguire i consigli di viaggio delle autorità del Qatar e le ultime linee guida del Ministero della salute pubblica. Le informazioni complete sulle misure di sicurezza Covid-19 saranno comunicate a tutti i gruppi di clienti mentre ci avviciniamo alla competizione", ha detto un portavoce della FIFA a The Athletic.