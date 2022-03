Mancini verso l'esclusione di Balo, Toloi out e dubbi a centrocampo

Ormai ci siamo. Questione di ore la lista dei 30/32 preconvocati da cui verranno scelti, di volta in volta, i 23 che scenderanno in campo contro la Macedonia del Nord a Palermo e, si spera, una tra Portogallo e Turchia in trasferta. Per i playoff per un posto in Qatar, Mancini sembra intenzionato a non chiamare Mario Balotelli. La sua discussa convocazione per lo stage azzurro era legata ai dubbi sulle condizioni di Belotti e non a una reale convinzione di consegnare a Supermario le chiavi dell'attacco nazionale.

Getty Images