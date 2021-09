Italia, Verratti e Pellegrini lasciano il ritiro azzurro

NAZIONALE

Indisponibili per la gara con la Lituania, i due centrocampisti tornano nei rispettivi club a scopo precauzionale

L'italia di Mancini perde due pedine importanti in vista della gara di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania in programma mercoledì sera. A causa di alcuni problemi fisici e di una condizione non ottimale, Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro azzurro. Indisponibili per l'ultimo impegno di questa tornata della Nazionale, i due centrocampisti rientreranno subito a scopo precauzionale dai rispettivi club, il Psg e la Roma. Getty Images

Con Verratti e Pellegrini, dunque, Mancini no ha voluto rischiare e ha preferito farli tornare a casa prima del previsto. Le condizioni dei due mediani, del resto, non sono al 100% e tenerli in ritiro sarebbe servito a poco vista l'impossibilità di schierarli poi nel match contro la Lituania.