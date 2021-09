Italia, sono 37 partite consecutive da imbattuti e in Brasile si arrendono

NELLA STORIA

Dubbi spazzati via con la goleada alla Lituania

Ora anche in Brasile se ne dovranno fare una ragione. Contro la Lituania è arrivato il 37.esimo risultato utile consecutivo e l'Italia è entrata definitivamente (senza se e senza ma) nella storia del calcio. Il record, a dir la verità, era già arrivato con il pareggio contro la Svizzera, utile a superare la striscia della Spagna campione del mondo e d'Europa, ma c'era chi oltreoceano non era d'accordo. Getty Images

La striscia azzurra è partita il 10 ottobre 2018 con l'1-1 nell'amichevole (sotto l'egidia Fifa e quindi valide per il conteggio) contro l'Ucraina ed è ancora in corso. In mezzo - tra amichevoli, Nations League, qualificazioni agli Europei e ai Mondiali oltre ovviamente ad Euro 2020 - altre 29 vittorie e 5 pareggi, sino alla vittoria del Mapei Stadium. In totale dunque 30 successi e 7 pareggi.

Precisamente in Sudamerica con alcuni media che parlavano di una striscia di 36 match senza perdere della nazionale verdeoro considerando la partita del 2-2 del 27 settembre 1995 contro la Romania B. Non essendo però sfida tra due nazionali A, il regolamento Fifa vuole che non sia definita partita ufficiale e quindi non dovrebbe contare per il record: ora, però, non ci sono più dubbi.