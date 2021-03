Italia, Mancini in scia a Bearzot e Lippi: imbattuto nelle prime 15 partite casalinghe

L'imperativo era partire con il piede giusto e l'Italia, seppur con una prestazione non brillantissima, ha compiuto il proprio dovere: dopo aver saltato il Mondiale 2018, proibito non partecipare a quello del 2022 in Qatar e il 2-0 contro l'Irlanda del Nord si inserisce in quella direzione. Domenica contro la Bulgaria si vedrà se quello di ieri è stato un normale rodaggio dopo 4 mesi senza partite azzurre o se Mancini dovrà ritoccare qualcosa nelle scelte ma intanto il ct ha ritoccato verso l'alto due statistiche molto particolari.

Getty Images