Italia, frattura a una vertebre per Meret: lascerà il ritiro

Alex Meret lascerà il ritiro azzurro domani dopo la partita Italia-Bulgaria in programma al Franchi. Il portiere del Napoli, dopo gli accertamenti effettuati per il trauma riportato nell'ultima gara di campionato, non sarà disponibile per i tre impegni validi per le qualificazioni mondiali con Bulgaria, Svizzera e Lituania: gli esami hanno evidenziato la frattura dell'apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare.

Getty Images