Italia, due positivi al Covid nello staff della Nazionale

VERSO ITALIA-MACEDONIA

La Figc fa sapere che altri casi di positività sono emersi tra lo staff organizzativo e che i soggetti non sono stati ammessi a Coverciano

Suona un campanello d'allarme per l'Italia di Mancini a due giorni dalla decisiva sfida playoff contro la Macedonia: "Nel corso dei controlli preventivi all’ingresso nel raduno della Nazionale sono stati riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff - si legge in una nota della Figc -. Prontamente, le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede".

La Federcalcio fa sapere inoltre che "altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all’arrivo del personale a Coverciano e, anche in questo caso, i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al Centro Tecnico. Una serie di controlli mirati, relativi a positività emerse nei club di provenienza, proseguono in questi giorni".

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Italia, la missione Mondiali inizia in emergenza