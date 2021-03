Italia, cinque cambi contro la Bulgaria: Belotti e Chiesa in avanti

Archiviata la sfida contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domenica sera dalla seconda sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar a Sofia contro la Bulgaria. Qualche cambio nella formazione azzurra, a partire dalla difesa, dove Acerbi prenderà il posto di Chiellini al centro al fianco di Bonucci e con Spinazzola che sostituirà Emerson. Barella sarà in campo dal 1' a coprire il ruolo di regista, in avanti Chiesa per Berardi (quattro gol in cinque presenze, tre centri nelle ultime tre e una media di un gol ogni 66') e Belotti che farà staffetta con l'amico Immobile. Nella gestione Mancini 16 presenze e 6 reti per l'attaccante del Torino contro le 11 e 4 gol del bomber della Lazio. Berardi e Chiellini, oltre a Caputo, hanno lasciato il ritiro della Nazionale per tornare ai rispettivi club.