Il Portogallo perde altri pezzi:  Lopes infortunato, convocato Jose Sa

PLAYOFF MONDIALI

Santos nei playoff di qualificazione ai Mondiali dovrà fare a meno anche di Semedo, Renato Sanches, Ruben Dias, Neves e Pepe

Il Portogallo continua a perdere pezzi in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Per la partita contro la Turchia Fernando Santos ha infatti dovuto convocare il portiere del Wolverhampton Jose Sa al posto di Anthony Lopes, escluso a causa di un infortunio non meglio specificato. Oltre allo squalificato Cancelo, per la sfida di giovedì 24 marzo il ct portoghese non potrà contare anche su Semedo, Renato Sanches, Ruben Dias, Neves e Pepe. ipp

Portogallo a pezzi. Giorno dopo giorno la squadra di Santos continua a collezionare forfait pesantissimi in vista dell'appuntamento cruciale per conquistare un posto ai Mondiali. Rosa alla mano, per il ct sono sei le assenze obbligate. Prima di Anthony Lopes, gli ultimi ad alzare bandiera bianca erano stati Ruben Neves e Pepe, risultato positivo al Covid durante un controllo nel ritiro portoghese. Una situazione da maneggiare con cura. Anche perché la sfida del 24 marzo con la Turchia è subito da dentro o fuori e non ci sono margini d'errore. In caso di vittoria, il Portogallo martedì 29 marzo se la vedrà poi con la vincente tra Italia e Macedonia.

Ecco la lista completa dei convocati

PORTIERI: Jose Sa, Diogo Costa, Rui Patricio.

DIFENSORI: Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo (squalificato con la Truchia), Gonçalo Inacio, José Fonte, Tiago Djalo, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Pepe (positivo al Covid).

CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira, Vitinha, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Monteiro, Bernardo Silva.

ATTACCANTI: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao.