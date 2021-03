Ibrahimovic tornerà solo giovedì in Italia. Il suo tacco è virale

SVEZIA

L'attaccante rossonero firma 3 assist in due partite e dice: "Non sono qui per segnare"

No, non c'è la firma di Zlatan Ibrahimovic nel tabellino che racconta la vittoria della Svezia per 3-0 sul Kosovo. Non c'è, ma è come se ci fosse. Perché Ibra splende e lo anche in Nazionale. Lì, dove è tornato dopo un lungo esilio e dopo essersi ripreso la scena in Italia e in Europa. Dopo aver messo a segno un assist (spettacolare) nella scorsa gara contro la Georgia, Zlatan si è confermato. L'attaccante svedese ha confezionato una vera e propria perla per il gol dell'1-0 di Augustinsson: un assist di tacco da far strabuzzare gli occhi e poi è stato protagonista anche del passaggio smarcante per la rete di Isak. Larsson ha fissato il 3-0 su calcio di rigore. afp

Insomma, non c'erano dubbi sul fatto che Ibra sarebbe tornato protagonista e così è stato. Ora, l'attaccante del Milan vuole andare avanti in Nazionale e quindi non fermarsi ai 67 minuti giocati contro il Kosovo. Mercoledì è in programma l'amichevole contro l'Estonia e, come da programma, dovrebbe rifiatare in vista del ritorno in Italia fissato per giovedì.

Lui intanto si gode il momento e dice: "Sono tornato per aiutare la squadra. Quindi non devo segnare io, ho già fatto tanti di quei gol. Ho detto ai ragazzi che li farò segnare, li aiuterò a battere i record. Sono davvero contento. Mi sento bene. Non sono stanco. Abbiamo giocato molto meglio, abbiamo dimostrato grinta e giusta mentalità. C’è un buon equilibrio nella squadra tra giovani e vecchi. Il c.t. ha scelto la tattica perfetta, eravamo messi bene in campo. Sono contento".