Brozovic, clamoroso autogol: i compagni lo prendono in giro sui social

IN MALTA-CROAZIA

Nella partita di qualificazione a Qatar 2022, vinta dai suoi 7-1, l'unica rete avversaria è quella che il centrocampista dell'Inter segna nella propria porta

Marcelo Brozovic, per una volta, non si ritrova al centro dell'attenzione mediatica per l'annosa questione del suo rinnovo con l'Inter. Capita infatti che partecipi alla scampagnata della sua Croazia a Malta, in una partita vinta 7-1, ma che l'unico gol degli avversari venga segnato da lui nella propria porta. Il centrocampista nerazzurro l'ha presa bene postando il video su Instagram, dando il via a una serie di post ironici dei suoi compagni dell'Inter.

In effetti l'autogol si presta a ogni genere di presa in giro: su un cross da sinistra, Brozovic interviene in scivolata ma il pallone colpisce in pieno la sua faccia finendo in rete. Inevitabile, così, scatenare i compagni

La parte "italiana" della nazionale croata, comunque, può consolarsi con la rete dell'altro interista, Perisic, e con quella dell'atalantino Pasalic. La Croazia è in piena corsa per l'accesso diretto a Qatar 2022. Sarà decisiva l'ultima partita in casa contro la Russia che è avanti due punti in classifica. Con i tre punti i croati saranno al mondiale. Sempre che Brozovic azzecchi la porta giusta...