Brasile, Cunha e i segni dell'entrata killer di Dominguez: "E adesso come lo spiego a casa...?"

Sul collo porta i segni dell'entrata killer del portiere dell'Ecuador Dominguez, espulso nell'occasione durante la sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro il Brasile. L'attaccante verdeoro Matheus Cunha li mostra in un post su Instagram. "Grazie per i messaggi, sto bene, il problema è come spiegarlo a casa..." ha scritto in un post su Instagram. Dopo la paura, c'è anche la voglia di scherzare.