Una Nazionale stellata: Bonucci e compagni a cena all'Enoteca Pinchiorri

21/03/2019

Una Nazionale stellata. Il ct Mancini ha concesso una sera libera al gruppo e alcuni Azzurri hanno deciso di cenare all'Enoteca Pinchiorri di Firenze. Tre stelle Michelin e piatti da leccarsi i baffi per Bonucci, Chiellini, Quagliarella, Immobile, Verratti, Barella e Perin che poi sono andati in cucina per farsi una foto con la brigata.