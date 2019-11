Turchia, Erdogan attacca l'Uefa: "Atteggiamento discriminatorio nei nostri confronti"

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, accusa l'Uefa di aver adottato un "atteggiamento discriminatorio" nei confronti del suo paese per aver avviato un'indagine disciplinare in seguito ai saluti militari fatti dai suoi giocatori (in occasione dei match contro Albania e Francia) nel mezzo dell'offensiva turca nel nord della Siria. Secondo il leader turco "è un diritto naturale dei nostri sportivi salutare i soldati dopo una vittoria".