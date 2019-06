Spagna-Svezia, chi è la regina del gruppo F?

10/06/2019

Ancora senza il ct Luis Enrique, che per la terza gara di fila non potrà essere in panchina per gravi motivi familiari, le Furie Rosse cercano tre punti che in pratica varrebbero il pass per Euro 2020. Dopo la passeggiata contro le Isole Faroe, il braccio destro di Lucho Robert Moreno farà diversi cambi nella formazione titolare. La Svezia, come purtroppo noi italiani sappiamo benissimo, è avversario ostico, come confermano anche i numeri: Granqvist e compagni, infatti, sono imbattuti nelle ultime sette gare e al Bernabeu venderanno cara la pelle, anche per non vedersi agganciare dalla Romania impegnata a Malta. Le due squadre non si affrontano dal 2008 e nell'unico precedente disputato al Bernabeu gli spagnoli - imbattuti in casa da 38 giornate nelle qualificazioni mondiali o europee - si imposero con un secco 3-0.