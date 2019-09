Qualificazioni Euro 2020: stasera c'è Armenia-Italia

EURO 2020

Passa dall'Armenia il percorso dell'Italia verso Euro 2020: questa sera alle 18 a Erevan gli azzurri di Mancini andranno alla ricerca della quinta vittoria su cinque partite del girone J. Dopo la pausa estiva dunque riparte la marcia della Nazionale che dovrà rinunciare a Insigne e proporrà Chiesa-Belotti-Bernardeschi nel trio offensivo. Mancini: "Armenia più avanti, ripartiamo dalla Bosnia"

Uno snodo fondamentale, nonostante la classifica sorrida all'Italia: la Finlandia, dietro di noi di tre punti, sarà proprio l'avversaria di domenica quando si potrebbero anche virtualmente chiudere i conti del girone. Mancini si affiderà ancora al 4-3-3 fatto di pressing e possesso alto e qualità. A centrocampo Sensi - nonostante il grande impatto in Serie A - non troverà spazio in quello che sarebbe un inedito trio di registi: ci sarà il confermatissimo (dal ct) compagno di squadra Barella. In attacco, dopo mesi senza un vero numero 9, ecco Belotti.

Tra gli avversari da tenere d'occhio Mkhitaryan, appena acquistato dalla Roma, e un pizzico di attenzione in più ricordano il 2-2 del 2013 che, come ha ricordato Bonucci, ci tolse la possibilità di essere teste di serie al Mondiale brasiliano.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Ct Mancini

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct Gyowlbowdaġyanc'