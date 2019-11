Qualificazioni Euro 2020, Portogallo–Lituania 6-0: CR7 show, tripletta dopo il poker dell'andata

VERSO EURO 2020

Nel penultimo turno delle gare di qualificazione ad Euro 2020 il Portogallo sconfigge nel girone B la Lituania per 6-0 grazie anche all’ennesima prova di forza di CR7, autore di tre reti, di cui una su rigore. A completare il tabellino ci hanno pensato poi Pizzi, Bernardo Silva e Paciencia, in una gara senza storia. Portoghesi che con questo successo rimangono al secondo posto dietro all’Ucraina già qualificata e a +1 sulla Serbia. Ronaldo, il secondo gol è una magia: che destro!

“Il capitano non sta bene, sta molto bene”. Così aveva detto ai media portoghesi Cristiano Ronaldo parlando di sé e del suo stato di forma a poche ore della gara contro la Lituania, forse anche per smorzare le polemiche che si erano scatenate nel post Juventus – Milan. Galeotta era stata la sostituzione di Sarri, ad una manciata di minuti dall’inizio del secondo tempo nella sfida contro i rossoneri in campionato, preoccupante l’allarme lanciato dal tecnico dei bianconeri sui dolori al ginocchio dell’asso portoghese, che se ci sono davvero stati, paiono essere superati. Questo almeno dimostra la sfida dello stadio Algarve di Faro, dove Cristiano, famelico come solo i grandi campioni sanno essere, guida il Portogallo ad una vittoria più che convincente anche se contro un avversario, la Lituania, la cui cifra tecnica è anni luce distante da quella degli uomini di Fernando Santos. Bastano sette minuti e CR7 è già in gol, dopo aver trasformato un rigore da lui stesso procurato. Per tutto il resto della gara va in scena un monologo portoghese, con lo stesso attaccante della Juventus che mette a referto la sua seconda rete al 22’ con un tiro a giro da fuori area, dopo appoggio di Paciencia. La ripresa non è altro che una conferma dell’abisso sportivo che separa portoghesi e lituani: prima Pizzi al 52’, poi lo stesso Paciencia al 56’ e Bernardo Silva al 63’ arrotondano il risultato, con l’apoteosi per la terza rete personale di CR7 che dal cuore dell’area al 65’ fulmina Setkus per il 6-0 finale. In attesa dell’ultima sfida in Lussemburgo (sconfitto di misura dalla Serbia che resta terza a 13 punti), il Portogallo sale a 14 punti e da seconda del girone vede la qualificazione ad un passo. Cristiano, a quota 98 reti in nazionale, continua ad aggiornare i suoi record. E Sarri, volente o nolente, non può che gongolare.

IL TABELLINO

PORTOGALLO–LITUANIA 6-0

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo Pereira, Fonte, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Bruno Fernandes (28’ st Moutinho), Ruben Neves; B. Silva (21’ st Bruma), C. Ronaldo (38’ st D. Jota), Paciencia. A disp: Beto, Cancelo, Guerreiro, Eder, D. Pereira, Podence, Jose Sa, Semedo, A. Silva. All: Fernando Santos.

LITUANIA (4-3-2-1): Setkus; Andriuskevicius, Girdvainis, Palionis, Mikoliunas; Slivka, Simkus, Kuklys (13’ st D. Matulevicius); Novikovas, Golubickas (27’ st Lasickas); Cernych (35’ st Kazlauskas). A disp: Baravykas, Cerniauskas, Jankauskas, Kasparavicius, Klimavicius, Matulevicius G., Vaitkunas, Zubas. All: Urbonas.

Arbitro: Buquet (Fra)

Marcatori: 7’, 22’ e 23’st C. Ronaldo (rig.), 7’ st Pizzi, 11’ st Paciencia, 18’ st B. Silva

Ammoniti: Palionis e Nikoliunas (Lit)

Espulsi: -