Qualificazioni Euro 2020, Lituania-Portogallo su Canale 20 e Sportmediaset.it

Questa sera il Portogallo è atteso dalla delicata trasferta contro la Lituania: la situazione nel girone B è abbastanza delicata per i lusitani visto che l'Ucraina (con due partite giocate in più) è già a +8, il compito di Cristiano Ronaldo & co. è allora quello di vincere per blindare il secondo posto utile alla qualificazione ad Euro 2020. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva alle 20.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.