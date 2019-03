Qualificazioni Euro 2020, il grande calcio su Mediaset: il ritorno di CR7 col Portogallo e il big match Olanda-Germania

20/03/2019

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, Italia 1, Retequattro e Canale 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro ben quattro match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020.



Si comincia giovedì 21 marzo, quando in prima serata su Canale 20 si potranno ammirare due delle grandi sorprese degli ultimi Mondiali: Belgio e Russia. Venerdì 22, su Italia 1, scende in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ospiterà l’Ucraina allenata da Shevchenko. Domenica 24 il tasso tecnico sale: a sfidarsi saranno Olanda e Germania, in prima serata su Retequattro. Infine, lunedì 25, nuovamente su Italia 1, la quattro giorni di grande calcio è chiusa dai campioni del mondo in carica della Francia, che si dovranno misurare con l’Islanda.



Di seguito la programmazione:

Belgio-Russia in diretta giovedì 21 marzo alle ore 20.45 su Canale 20

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Bordo campo: Alessio Conti

A seguire: “Pressing Euro 2020”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Giovanni Galli e Riccardo Ferri



Portogallo-Ucraina in diretta venerdì 22 marzo alle ore 20.45 su Italia 1

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena

Bordo campo: Carlo Landoni

A seguire: “Pressing Euro 2020”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Alessio Tacchinardi e Massimo Callegari



Olanda-Germania in diretta domenica 24 marzo alle ore 20.45 su Retequattro

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena

Bordo campo: Angiolo Radice

A seguire: “Pressing Euro 2020”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Giovanni Galli e Massimo Callegari



Francia-Islanda in diretta lunedì 25 marzo alle ore 20.45 su Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Bordo campo: Francesca Benvenuti

A seguire: “Pressing Euro 2020”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Riccardo Ferri e Alessio Tacchinardi



I match saranno visibili anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).