Qualificazioni Euro 2020, Germania-Olanda: auguri Juve ad Emre Can e De Ligt

Segnali di pace tra la Juventus ed Emre Can dopo il duro sfogo del centrocampista tedesco per l'esclusione dalla lista Champions della Vecchia Signora. Pochi minuti prima dell'inizio della sfida di qualificazione ad Euro 2020 tra Germania e Olanda (esclusiva Mediaset), il club bianconero ha infatti mandato un messaggio sul proprio profilo Twitter ufficiale rivolto al tedesco e a De Ligt, che guida la difesa Orange: "Buona fortuna a Emre Can e Matthijs de Ligt per il derby bianconero tra Germania e Olanda per le qualificazioni a Euro 2020" ha cinguettato la Juve.