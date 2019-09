Qualificazioni Euro 2020, Finlandia-Italia alle 20.45: Mancini cambia

SI GIOCA

Stessi timori avuti alla vigilia con l’Armenia, stesse preoccupazioni per il c.t. Roberto Mancini che contro la Finlandia, squadra più fisica e avanti di preparazione rispetto agli Azzurri, vuole e deve consolidare il primato nel girone e soprattutto ipotecare la qualificazione ai prossimi Europei. Con un successo andremmo a +6 sui rivali restando potenzialmente a +8 sulla terza (la Bosnia) a 4 turni dalla fine. Italia, Mancini: "In Finlandia per vincere"

Si gioca alle 20.45 a Tampere, 18 gradi in meno rispetto a Yerevan, uno sbalzo di temperatura da non sottovalutare: il ct ha rimarcato l’importanza della vittoria sull’Armenia con una squadra che a settembre di solito fatica molto. E allora occhio alla stanchezza che potrebbe avere accumulato qualche azzurro.

Poche le indicazioni sui cambi che farà Mancini: ci potrebbe essere anche qualche piccolo aggiustamento tattico. di sicuro a centrocampo dentro Sensi per lo squalificato Verratti così come Lorenzo Pellegrini al posto di Barella. Dubbi invece per l’attacco dove sia Immobile che El Sharaawy scalpitano per un posto da titolare: potrebbe pagare Chiesa, con la conferma di Bernardeschi. Possibili anche cambi in difesa: Izzo e Acerbi insidiano Florenzi e Romagnoli, l'idea è inserire due marcatori puri anche per contenere il pericolo Pukki, capocannoniere in Premier League, dove ha segnato 5 gol in 4 partite con la maglia del Norwich.

Al fianco di Mancini nella conferenza stampa della vigilia c'era Jorginho che ha ricordato come la Finlandia, seconda nel girone a soli 3 punti dalla capolista Italia, non sia un sorpresa, bensì una squadra di qualità da temere. nei 14 precedenti però gli azzurri sono in netto vantaggio: dodici vittorie, un pareggio e una sconfitta nell’unica gara giocata in campo neutro a Stoccolma ai Giochi Olimpici del 1912. altri tempi, ora c'è la Nazionale di mancini e un gruppo che ha voglia di continuare a vincere.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Sensi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy.