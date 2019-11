Qualificazioni Euro 2020, Albania-Francia in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it

Albania e Francia chiudono la loro fase di qualificazione a Euro 2020, quella nel girone H, disputando un match che ha valore soprattutto per i transalpini visto che i ragazzi di Reja sono ormai fuori dai giochi. In palio per i Galletti, invece, c'è il primo posto che vede la nazionale di Deschamps davanti alla Turchia, impegnata sul non certo proibitivo campo di Andorra, per soli due punti. Si gioca alla Arena Kombetare di Tirana con inizio alle 20.45 e diretta sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it.