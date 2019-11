Nazionale, Mancini: "Il record fa piacere, Italia ottima in Bosnia"

PARLA IL CT

Dieci vittorie consecutive (record) e il ruolo da testa di serie a Euro 2020 conquistato. Roberto Mancini può dirsi soddisfatto dalla trasferta dell'Italia in Bosnia: "Ci fa piacere aver superato un mito come Pozzo che ha anche vinto due Mondiali, siamo felici. L'Italia vista qui è stata ottima e sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, perché la Bosnia è forte. Abbiamo messo subito la partita sul binario giusto". Il fallimento Mondiale è alle spalle: "Questo è il calcio. Ci sono a volte risultati inaspettati anche magari quando una squadra non lo merita. Sono stati bravi i ragazzi a tirarsi su e tecnicamente abbiamo impostato un lavoro un po' diverso e sta andando bene". Mancini: "Importante essere testa di serie"

Protagonisti anche giocatori come Florenzi e Insigne che nei rispettivi club stanno faticando: "Han giocato bene tutti, altrimenti non avremmo vinto 3-0 qui. Tonali? E' andato benissimo. Non è Verratti ma ha caratteristiche simili, mentre Zaniolo al momento sta giocando in un altro ruolo, solo per questo ho scelto Sandro". Belotti ancora in gol: "Se segnano sia lui che Immobile è meglio, speriamo che segnino sempre ogni partita e anche all'Europeo". Un pelo nell'uovo: "Dovevamo fare meglio gli ultimi 15 minuti, abbiamo giocato troppo dietro, dobbiamo migliorare perché anche quando siamo stanchi è meglio difendere più alti per non rischiare di riaprire la partita".

