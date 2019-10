Nazionale, Azzurri a Coverciano: primo allenamento in maglia verde

VERSO EURO 2020

Primo allenamento della Nazionale questo pomeriggio a Coverciano in vista del doppio impegno contro Grecia (sabato 12 ottobre a Roma) e Liechtenstein (martedì 15 a Vaduz): i giocatori si sono presentati già vestiti di verde, ovvero il colore della terza maglia presentata dallo sponsor tecnico Puma che sara' indossata per la prima e unica volta da Bonucci e compagni sabato all'Olimpico. Nazionale, primo allenamento in verde Getty Images

La squadra si e' divisa in due: un gruppo ha svolto corsa e esercitazioni in campo (Zaniolo, Spinazzola, Di lorenzo, Biraghi, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Barella, Izzo, Insigne, Verratti, Immobile, Belotti, Grifo, Jorginho oltre ai portieri Donnarumma e Sirigu), altri 7 hanno lavorato in palestra (Meret, Gollini, Bonucci, D'Ambrosio, Mancini, Romagnoli e Cristante).

Assente Acerbi, in permesso per partecipare ai funerali di Giorgio Squinzi, suo presidente ai tempi in cui militava nel Sassuolo: il difensore e' atteso in serata a Coverciano.