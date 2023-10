Le pagelle di Italia-Malta: Bonaventura e Berardi, qualità e gol

LE PAGELLE DI ITALIA-MALTA

Frattesi non sbaglia un colpo, Donnarumma disoccupato, Bastoni e Mancini sicuri

© Getty Images Ecco le pagelle di Italia-Malta, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024:

ITALIA



DONNARUMMA 6 - Serata da spettatore non pagante. Non viene mai chiamato in causa e si deve solamente limitare a qualche uscita alta o con i piedi



DARMIAN 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione supportando Berardi, ma senza mai spingere troppo. Da un suo pressing sul portiere nasce l'azione dell'occasione da gol di Raspadori nella ripresa

MANCINI 6.5 - Si rende subito pericoloso in attacco colpendo la traversa di testa su calcio d'angolo. Per il resto si occupa senza difficoltà alcuna di Montebello e gestisce, con Bastoni, l'avvio dell'azione dal basso

BASTONI 6 - Come Mancini, impegnato pochissimo dagli attaccanti di Malta. Come Dimarco meglio in una difesa a tre che in quella a quattro. Colpisce un palo ma ad azione già fermata per fuorigioco di Darmian

DIMARCO 6 - Nella difesa a quattro di Spalletti rende meno della metà. Appoggia Kean a sinistra e gioca moltissimi palloni con risultati alterni. Qualche errore in appoggio, la solita qualità nei cross, ma in generale una prestazione meno entusiasmante di quelle cui ha abituato con l'Inter

dal 35' st UDOGIE 6.5 - Esordio in Nazionale positivo, porta dinamismo e forza fisica. Gioca solo i minuti finali, ma trova il tempo per servire a Frattesi il pallone del 4-0. Spalletti lo prova nuovamente anche da mezzala dopo averlo testato in allenamento: da rivedere assolutamente.

BARELLA 5.5 - Partita piuttosto anonima a conferma di uno stato di forma non propriamente eccelso. Qualche errore in appoggio pur senza errori gravi. Non si inserisce praticamente mai e, di conseguenza, non è mai pericoloso sotto porta. Esce per fare spazio al compagno di club Frattesi

20' st FRATTESI 6.5 - Non sbaglia un colpo: entra a gara chiusa, quasi non lo vedi, ma alla fine mette il proprio nome nel tabellino alla voce gol. Imprescindibile e, in questo momento, più utile di Barella

LOCATELLI 6.5 - Regia bassa senza troppe luci, ma comunque senza macchia. Qualche giocata di prima permette agli azzurri di trovare spazi nella foltissima difesa di Malta, sfiora il gol con una girata a lato su calcio d'angolo dopo un colpo di testa di Mancini

BONAVENTURA 7 - Alla quindicesima presenza e alla tenera età di 34 anni, trova il primo gol in Nazionale con un meraviglioso destro a giro sotto l'incrocio. Porta qualità in mezzo al campo, anche se gli spazi stretti non aiutano nemmeno lui. Comunque buon ritorno in azzurro

dal 42' st BIRAGHI sv - Gli ultimi minuti al posto di Bonaventura

BERARDI 7.5 - Comincia e conclude con un sinistro in buca l'azione del secondo gol dell'Italia. Nella ripresa firma la sua doppietta personale con un piattone di destro. Per lui settimo e ottavo gol in Nazionale che arrivano a distanza di due anni dalla sua ultima rete, siglata il 10 ottobre 2021 su rigore nella finale per il terzo posto della Nations League vinta 2-1 contro il Belgio

20' st ORSOLINI 6 - Entra al posto di Berardi e prova subito a entrare nel tabellino con una semi-rovesciata più spettacolare che utile dal limite dell'area. Punta l'avversario e mette in mezzo qualche cross interessante

RASPADORI 6.5 - Primo tempo difficile tra i centrali di Malta. Nella ripresa si alterna a Kean nei ruoli di centravanti ed esterno e subito cresce, sfiorando prima il gol personale e regalando a Berardi il pallone del 3-0

KEAN 6 - Si impegna moltissimo, sia a sinistra come esterno che da centravanti puro. Fa bene Spalletti a provarlo in entrambe le posizioni, anche se la sua fisicità al centro era forse più utile alla causa della Nazionale. Non eccelle, ma non stecca. Può essere utile alla causa azzurra

dal 35' st SCAMACCA sv - Pochi minuti nel finale a risultato già acquisito in cui non ha tempo di mettersi in mostra

ALL.: SPALLETTI 6 - Passa tutto il primo tempo a scuotere il testone, deluso per la difficoltà dei suoi di far girare velocemente il pallone. Se la cava grazie alle due giocate di Bonaventura e Berardi che stappano la gara. La squadra cresce nella ripresa e, quel che contava, porta a casa i tre punti che servivano per riagganciare l'Ucraina al secondo posto (con una gara in meno). Del suo gioco si vede ancora poco, ma non era obiettivamente questa la partita in cui cercarlo

IL TABELLINO

ITALIA-MALTA 4-0

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Darmian 6, Mancini 6.5, Bastoni 6, Dimarco 6 (34' st Udogie 6.5); Barella 5.5 (20' st Frattesi 6.5), Locatelli 6.5, Bonaventura 7 (42' st Biraghi sv); Berardi 7.5 (20' st Orsolini 6), Raspadori 6.5, Kean 6 (34' st Scamacca sv).

A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Acerbi, Cristante, Scalvini, El Shaarawy. All.: Spalletti 6

Malta (5-3-2): Bonello 5, J. Mbong 5.5 (21' st Attard 5.5), Apap 5, Pepe 5, Z. Muscat 5.5, Camenzuli 6; Guillaumier 5.5, Kristensen 5 (21' st N.Muscat 5), Yankam 5 (39' st Nwoko sv); Montebello 5 (10' st Satariano 5.5), P. Mbong 5.5 (39' st Paiber sv).

A disp.: Al-Tumi, Galea, J.Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Satariano, Corbolan. All.: Marcolini 5.5

Arbitro: Strukan (CRO)

Marcatori: 22' Bonaventura (I), 46' Berardi (I), 19' st Berardi (I), 48' st Frattesi (I)

Ammoniti: P. Mbong, Yankam, Apap (M)

Espulsi: -

