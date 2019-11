Italia, Mancini: "Con la Bosnia gioca Belotti"

VERSO BOSNIA-ITALIA

Contro la Bosnia, Roberto Mancini va alla caccia della 10a vittoria di fila e lancia Andrea Belotti: "Domani parte lui - ha spiegato il ct in conferenza stampa - Abbiamo due dubbi, uno in difesa sulla destra e uno a centrocampo. Decideremo domani dopo l'allenamento". A Kalesija Dzeko e compagni non hanno mai perso: "Vogliamo vincere come loro, sarà di sicuro una bella partita. Per batterci dovranno giocare bene".

Sulla situazione del girone. "Pensavamo che Bosnia e Finlandia avessero le stesse possibilità di giocarsi la qualificazione alla fase finale dell'Europeo. A mio avviso è più forte la Bosnia, ma la Finlandia ha dimostrato di essere più brava, oltre che più continua - ha spiegato il ct azzurro -. Per loro una possibilità può arrivare dalla Nations League. Sarà comunque una bella partita: dal momento che non hanno nulla da perdere giocheranno per vincere".

Contro Dzeko e compagni scocca l'ora di Zaniolo. "Penso che Zaniolo sia un centrocampista per ciò che può servire a noi, anche se ora gioca in un ruolo un po' diverso. Ed è questo il nostro dubbio, perché ha fatto quel ruolo contro il Lussemburgo ma era un po' più semplice. Per giocare lì deve saper tenere la posizione e trovare soluzioni diverse rispetto a quando gioca un po' più esterno. Per me può fare entrambi i ruoli, ma ci serve in una posizione diversa rispetto a quella che tiene a Roma".

Sul momento no dei nostri esterni offensivi, Insigne, Chiesa e Bernardeschi. "Questo può capitare, mi sembra che siano tutti sereni. Le prestazioni che hanno avuto qui sono state positive e penso che sarà così anche domani. Non credo che ci saranno problemi".

L'Italia è già qualificata a Euro 2020 come prima del girone e sarà l'occasione per vedere diversi giovani. "E' una partita molto importante al di là della classifica, affrontiamo una squadra di giocatori tutti tecnicamente bravi, che sono anche fisici e veloci. Se non si sono qualificati è perché qualche partita l'hanno giocata al 50% mentre contro di noi giocheranno al 200%, altrimenti sarebbe stata probabilmente l'altra squadra a qualificarsi. Sarà un bel test, che ci permetterà di migliorarci come squadra e lo sarà anche per i giovani che scenderanno in campo".