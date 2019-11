Il Portogallo conta su CR7, con la Lituania vietato sbagliare

QUALIFICAZIONI EURO 2020

Giovedì 14 novembre a Faro occhi puntati sul Portogallo e Cristiano Ronaldo nell'ottavo turno del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020. La partita contro la Lituania, a cui nell'andata CR7 ha rifilato un poker, per i lusitani potrebbe essere infatti il match giusto per riprendere il discorso qualificazione interrotto dalla sconfitta con l'Ucraina. Un match decisivo, che Ronaldo & Co. non possono permettersi di sbagliare con la Serbia alle calcagna e che verrà trasmesso alle 20.45 in diretta tv su "20" e in streaming su Sportmediaset.it.

Al momento non è ancora chiaro se CR7, alle prese con un fastidio al ginocchio destro, sarà della gara. Ma l'impressione è che l'extraterrestre possa stringere i denti per aiutare la sua nazionale, cercando di ritrovare anche la via del gol smarrita nelle ultime uscite con la maglia della Juve. Un modo per girare pagina dopo la sostituzione contro il Milan e dare contemporaneamente un segnale ai compagni di squadra di nazionale in vista di Euro 2020.

Con l'Ucraina già qualificata a quota 19, del resto, nel Gruppo B l'unica cosa certa è che il secondo posto verrà assegnato in volata. Dopo sei partite il Portogallo ha 11 punti e la Serbia 10. E il calendario sembra sorridere ai lusitani, che nelle due ultime sfide del girone dovranno vedersela con la Lituania in casa e col Lussemburgo in trasferta. Sei punti sulla carta alla portata della squadra di Fernando Santos, che con due vittorie archivierebbe la pratica senza rischi.

LITUANIA-PORTOGALLO: PROBABILI FORMAZIONI

Lituania (4-1-4-1): Cerniauskas; Baravykas, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas; Golubickas; Simkus, Vorobjovas, Verbickas, Lasickas; Matulevicius. All.: Urbonas

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo Pereira, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Danilo Pereira, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Andrè Silva, Cristiano Ronaldo, . Allenatore: Santos



Portogallo-Lituania, in diretta, giovedì 14 novembre alle ore 20.45

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Paganin

Inviato: Massimo Veronelli