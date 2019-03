Francia, Pogba gioielliere: anello in stile Nba in regalo ai compagni

20/03/2019

"Il regalo è arrivato". Paul Pogba ha annunciato di aver donato a tutti i suoi compagni della Francia campione del Mondo un anello ricordo sul modello di quelli usati in molti sport americani. "Li abbiamo consegnati ai giocatori, la reazione è stata buona, mi hanno ringraziato" ha detto Pogba in una conferenza stampa al centro di allenamento della Francia in viste delle qualificazioni a Euro 2020. "È un piccolo gesto dopo aver vinto una Coppa del Mondo con grandi giocatori: li considero la mia famiglia, e' un piccolo regalo da parte mia".