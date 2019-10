Francia e Turchia vedono l'Europeo: Ayhan risponde a Giroud

VERSO EURO 2020

In una Parigi blindata, per via delle tensioni diplomatiche tra i due Paesi per via del conflitto in Siria, la Francia non riesce festeggiare con due turni di anticipo la qualificazione all’Europeo del 2020. La sfida contro la Turchia sembra andare in discesa dopo il preciso colpo di testa di Giroud, che gira in rete al 76’ il calcio d’angolo battuto da Griezmann dalla destra. Sei minuti dopo, però, Ayhan spegne gli entusiasmi dello Stade de France. Le due nazionali rimangono a braccetto in testa al gruppo H.

La Turchia frena la Francia Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

In un contesto geopolitico e di ordine pubblico in fermento, la gara tra Francia e Turchia si disputa regolarmente, nonostante l’appello lanciato su Twitter contro lo svolgimento del match per contestare la nazionale ospite che durante l’ultima sfida contro l’Albania ha pubblicamente mostrato il proprio sostegno a favore dell’offensiva militare delle forze armate turche nella zona nordorientale della Siria. Sono 30mila i turchi sugli spalti sui 78mila complessivi. La prima vera grande (doppia) palla gol arriva al 17’: splendido colpo di tacco di Coman per Griezmann che si fa respingere la conclusione ravvicinata di sinistro da Gunok, poi sulla ribattuta Sissoko a botta sicura trova nuovamente le manone dell’estremo difensore. I due protagonisti dell’azione si ripropongono rispettivamente al 22’ e al 25’: il colpo di testa dell’attaccante del Barcellona viene bloccato da Gunok, il tiro un po’ ciabattato del centrocampista del Tottenham viene arpionato nuovamente dal portiere avversario. La nazionale di Deschamps aumenta la pressione e al 36’ un sinistro a giro di Griezmann sfiora il palo alla destra di Gunok. A Saint Denis c’è solo una squadra in campo. Il dominio francese prosegue anche nel secondo tempo, per quanto le occasioni comincino a latitare. Il sinistro di Hernandez non passa molto distante dal palo sinistro. Il colpo di testa del capitano Varane non trova lo specchio della porta. Poi, al 76’, i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato: calcio d’angolo battuto da Griezmann dalla destra e stacco vincente di Giroud sul secondo palo. Sembrerebbe fatta per gli uomini di Deschamps, che invece subiscono il gol del pari all’82’: sulla punizione battuta da Calhanoglu, Ayhan arriva a colpire sul secondo palo e di testa batte Mandanda, non del tutto esente da colpe. Un punto ciascuno che va comunque benissimo a entrambe le squadre, sempre in testa al gruppo H a braccetto, che vedono ormai l’Europeo.