Euro 2020, il sorteggio degli spareggi per gli ultimi 4 posti

Mancano ancora quattro squadre per completare il quadro delle 24 nazionali qualificate alla fase finale di Euro 2020: saranno in 16 a contendersi i pass mancanti. Oggi è stato effettuato il sorteggio dei playoff, con partite in gara secca che si giocheranno il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo (finale) prossimi e che quindi determineranno chi andrà ad aggiungersi a Italia, Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina, Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Galles e Finlandia,