Euro 2020, Ceferin: "Coronavirus situazione seria, ma non sono preoccupato"

IL PRESIDENTE DELLA UEFA

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il mondo dello sport, ma il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, è sicuro che Euro 2020 si disputerà regolarmente nei 12 paesi previsti. "E' ovviamente una cosa seria - ha spiegato a Sky Sports UK - È qualcosa che dovremo affrontare in cima a tutte le altre questioni. Ma sono ottimista. Penso ancora che le cose saranno sotto controllo molto prima dell'inizio. Quindi non mi preoccupa".

Il numero 1 del calcio europeo al momento non vuole nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi che non si possa disputare in tutte le nazioni previste. "Non voglio nemmeno pensarci perché siamo, per ora, sicuri che tutto andrà esattamente come previsto. Abbiamo già prenotato gli hotel, sarebbe un problema se non accadesse. Farsi prendere dal panico, gridare tutti i giorni, minacciando, non significa prenderlo sul serio. Lo prendo sul serio se si valuta la situazione in modo corretto ma, allo stesso tempo, con calma e senza panico".

TOMMASI: "UEFA CONSIDERI RINVIO EURO 2020"

"Si è deciso di giocare a porte chiuse. Il rischio di contagio c'è anche per i calciatori, vanno prese tutte le precauzioni possibili per limitarlo": lo dice Dammiano Tommasi, presidente Aic, parlando della situazione della serie A. "L'Uefa dovrà prendere in considerazione l'idea di rinviare Euro 2020, per dare piu' tempo ai campionati. Il problema non è solo italiano: Altri sport hanno rinviato, la serie A non ha date per i calendari".