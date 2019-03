Italia, Azzurri subito in campo pensando al Liechtenstein

24/03/2019

Nessun riposo per la Nazionale di Mancini il giorno dopo la convincente vittoria contro la Finlandia . Azzurri subito in campo alla Dacia Arena per una seduta a porte chiuse in cui bisognerà verificare le condizioni dei giocatori impiegati contro la squadra di Kanerva. Il ct ha già annunciato un possibile turnover per la prossima gara, considerati gli impegni così ravvicinati. Nel pomeriggio il trasferimento a Parma, dove martedì al "Tardini" sfideranno il Liechtenstein nel secondo match di qualificazione per Euro 2020.