Volvo XC60: l'auto che ti protegge, come tu proteggi gli altri

"Volvo XC60" è la regina della sicurezza stradale. Un Suv sviluppato per proteggere la famiglia senza compromessi e aprire la strada a una nuova idea di design. Come sempre, al centro del progetto c'è la qualità costruttiva e la sicurezza, ma è l'approccio al tema che cambia. Un approccio che allarga il concetto di sicurezza, mettendo a disposizione le migliori tecnologie di assistenza al conducente per ridurre i rischi di collisione e tutelare non solo chi è a bordo del mezzo, indipendentemente dalla corporatura e dal genere, ma anche gli altri utilizzatori della strada, come pedoni e ciclisti. Tutto perché il design non dovrebbe mettere in pericolo le persone e la sicurezza dovrebbe essere un diritto di tutti. In ogni auto, in ogni crash test, in ogni azienda, in ogni angolo del mondo. Tra città, auto, confini e marchi. Perché ogni cosa che facciamo è per la sicurezza di ognuno e la condivisione di idee, tecnologie e soluzioni può salvare vite preziose.

Per Volvo, che raccoglie dati fin dal 1970 per proteggere ogni persona, la sicurezza è un diritto. E dovrebbe essere la stessa per tutti. “For everyone’s safety | Per la sicurezza di ognuno”, recita il claim della visione che guida la filosofia della Casa svedese. Idea alla base anche della campagna "XC60 Family Safety" sviluppata per rendere "Volvo XC60" la massima espressione dell'auto per la famiglia. Non solo per la capienza del bagagliaio, il comfort e la qualità dei materiali utilizzati, ma anche per la capacità di capire e supportare le esigenze di ogni componente del nucleo. Con tecnologie di sicurezza come il "Lane Keeping Aid" e il "Cross Traffic Alert", Volvo XC60 è progettata per aiutare a proteggere su strada non solo chi guida, ma anche le persone che ama. "L'auto che ti protegge, come tu proteggi gli altri" è il messaggio chiave. Volvo sa bene che essere genitori è un impegno che richiede molte energie e per questo è al loro fianco per sostenerli.



Tutto con un occhio sempre attento a un design inconfondibile e alla sfida della mobilità sostenibile. Aspetti che nella Volvo XC60 vengono declinati nella versione "Recharge" con un propulsore elettrico e uno a benzina capaci di lavorare in armonia nella motorizzazione plug-in hybrid per garantire ridotte emissioni, maggiore trazione e una guida potente. Un Suv progettato per il pianeta e il piacere di guida. Dotata di tanti sistemi di sicurezza all'avanguardia come l'IntelliSafe Surround, il Cross Traffic Alert con frenata automatica e il Rear Collision Warning, la "Volvo XC60 Recharge" è disponibile in tre allestimenti: R-Design, Inscription e Polestar Engineered e per gli optional c'è solo l'imbarazzo della scelta. Nel modello non ibrido, invece, la "Volvo XC60" è disponibile con gli allestimenti Momentum, Inscription e R-Design e diverse possibilità di personalizzazione.