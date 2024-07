Europei, Spagna e Inghilterra vogliono fare la storia: occhio alla “remuntada”  

contenuto sponsorizzato

Gli iberici hanno avuto un percorso più lineare e, secondo quanto riportato dagli esperti di SisalTipster, sono i favoriti, ma i britannici vogliono alzare il trofeo per la prima volta

© Getty Images Dopo un cammino lungo un mese, si è arrivati finalmente all’epilogo degli Europei. Un percorso pieno di sorprese che ha portato la Spagna e l’Inghilterra a giocarsi un titolo che, indipendentemente da come andrà, farà comunque storia.

La finale di Berlino vede affrontarsi le Furie Rosse che hanno già vinto l’Europeo per ben tre volte, ma soprattutto che hanno fatto strage nei turni precedenti di big rischiando soltanto con la Germania con Mikel Merino che ha risolto la questione al 119’ e di conseguenza avrebbero modo di sorpassare proprio i tedeschi padroni di casa in vetta alla classifica delle squadre più vincenti del torneo.

Dall’altra ci sono i “Maestri del Calcio”, coloro che hanno inventato il football, ma che non sono mai riusciti a riportarlo a casa. Per gli uomini di Gareth Southgate si tratta della seconda finale consecutiva dopo la sconfitta di Wembley a opera dell’Italia nel 2021, quella squadra che in semifinale aveva eliminato ancora una volta ai rigori la Spagna. Un obiettivo ghiotto quello per i britannici che faranno di tutto per alzare al cielo il secondo trofeo della loro storia dopo la Coppa del Mondo del 1966.

Ora le due vittime degli azzurri di Roberto Mancini si ritrovano faccia a faccia in quell’Olympiastadion che ci sorrise sia alle Olimpiadi del 1936 che al Mondiale 2006, ma che vedrà questa volta due delle favorite della vigilia giocarsi una vittoria meritata. Nonostante ciò, secondo gli esperti di SisalTipster i favoriti sembrano essere gli iberici che hanno subito soltanto tre gol nel loro percorso e, quando sono passati in svantaggio, hanno sempre portato a casa i tre punti. La Spagna avrebbe il 58% di uscire dallo stadio tedesco campione a dispetto del 42% dell’Inghilterra, sfavorita da un cammino sì senza sconfitte, ma pur sempre tentennante e con tanti minuti sulle gambe.

Questo potrebbe influenzare anche nella modalità in cui si deciderà l’incontro con Yamal e compagni che potrebbero chiuderla nei primi novanta minuti nel 40% dei casi a dispetto del 27% dei sudditi di Sua Maestà Carlo III, mentre va tutt’altro che scartata la possibilità di dover ricorrere ai supplementari, previsti al 33%. In quel caso, soltanto nel 16% delle chance si arriverà ai calci di rigore che sinora hanno premiato i calciatori d’Oltremanica, perfetti dal dischetto.

La questione della rimonta tiene campo anche fra gli esperti di SisalTipster che hanno fissato al 38% le possibilità che Bellingham e compagni segnino per primi e alzato al 40% quelle di vincere almeno un tempo. Proprio in funzione dell’eventuale “remuntada”, la Spagna ha grosse chance di segnare almeno due gol calcolata al 35% e quella di fare almeno cinque tiri in porta al 53%. Piccola nota storica: se la Roja dovesse esultare almeno due volte, batterebbe il record della Francia, che dura dal 1984, come squadra ad aver segnato il maggior numero di reti nella fase finale di un Europeo. A questo punto è facile anche vedere un gol nell’ultimo quarto d’ora, previsto al 37%.

Ma chi sarà a smuovere la partita? Visti gli uomini in campo potrebbero essere un uomo entrato dalla panchina (36%) oppure da un colpo di testa (30%), mentre per i goleador le attenzioni sono rivolte su Harry Kane (30%), sbloccatosi con l’Olanda, e Alvaro Morata (23%), fermo dalla rete contro la Croazia all’esordio. I protagonisti più attesi sono per Lamine Yamal e Jude Bellingham e, viste le loro doti tecniche, la partecipazione a un’azione decisiva (gol o assist) è vista rispettivamente al 30 e al 26%.