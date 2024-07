Europei, Austria e Turchia cercano l'accesso ai quarti con sguardo sulla semifinale

contenuto sponsorizzato

La squadra di Ralf Rangnick ha vinto per 6-1 l'ultimo confronto con gli uomini di Vincenzo Montella diventando così la favorita per il passaggio del turno, per gli esperti SisalTipster, dove sarà presente la vincente fra Romania e Olanda

© Getty Images Austria e Turchia sono due delle squadre più sorprendenti dell'edizione 2024 degli Europei. La squadra di Ralf Rangnick ha ribaltato i pronostici della vigilia vincendo il girone D in cui erano inserite Francia e Olanda battendo con un rocambolesco 3-2 gli Orange. Gli uomini di Vincenzo Montella hanno rischiato maggiormente a causa della vittoria della Georgia sul Portogallo tuttavia, eccetto la pesante sconfitta contro i lusitani, hanno dimostrato di valere un posto nelle migliori sedici d'Europa puntando addirittura a qualcosa di più grande.

Un match che, vista la posizione all'interno del tabellone, potrebbe diventare una gustosa occasione per puntare direttamente in semifinale sapendo già quale sarà l'avversaria ai quarti fra Romania e Olanda. Guardando i recenti confronti, tutto propenderebbe a favore di Marko Arnautovic e compagni che lo scorso 26 marzo hanno sconfitto i rivali odierni con un sonoro 6-1 senza appello. Storicamente però le forze in gioco sono opposte con i turchi che si sono imposti per sette volte rispetto alle sei vittorie austriache e a un solo pareggio.

Gli esperti di SisalTipster prevedono un successo dell'Austria attorno al 49% a dispetto di una vittoria turca prevista al 23%. Da non scartare l'eventualità di un pareggio nei primi novanta minuti con conseguente accesso ai tempi supplementari quotato attorno al 28%. Ciò non dipenderebbe dall'assenza di reti visto che entrambe le formazioni sono andate in gol in due degli ultimi tre incontri, motivo per cui le chance di vedere entrambe le porte violate è calcolato al 56%. In entrambi i casi Austria e Turchia hanno segnato per prime, tuttavia i primi appaiono avvantaggiati su questa eventualità con il 55% delle occasioni a differenza dei "sultani", fermi al 35%.

Una sfida pimpante non impedirebbe alle due formazioni di rimanere in equilibrio anche ai rigori che sono previsti al 15% dagli esperti di SisalTipster, una modalità che non riduce le chance di passare il turno da parte dell'Austria che è avvantaggiata con il 65% delle possibilità rispetto al 35% della Turchia. Chi potrebbe sbloccare questa situazione sono Marko Arnautovic e Arda Guler, fermi rispettivamente al 30 e al 18% di realizzare una rete. I principali candidati a partecipare a un'azione decisiva (gol o assist) sono Marcel Sabitzer e Kenan Yildiz le cui chance sono fissate al 38 e al 21%.