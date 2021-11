Spazio, versatilità e sicurezza: ecco il nuovo Renault Kangoo

contenuto sponsorizzato

Adatto anche a chi pratica sport, di tutti i tipi! Ha una capacità di carico che arriva fino a 3.500 litri

La terza generazione di Renault Kangoo mantiene inalterato il proprio DNA enfatizzando, ulteriormente, i punti di forza che lo hanno reso uno fra i multispazio più amati: volume, modularità e spazio per andare incontro, non solo alle esigenze dei privati e a quelle lavorative, ma persino degli sportivi che possono certamente contare su una capacità di carico fra le migliori della categoria.

A bordo di Renault Kangoo si può caricare davvero di tutto - Il bagagliaio con i suoi 775 litri rientra nella top “3” della sua categoria. Ma se tanto spazio non fosse sufficiente… Nessun problema! In poche mosse e con i sedili della seconda fila completamente abbattuti si raggiungono i 3.500 litri.

Sul tetto ci sono le barre portatutto che sono “trasformabili”: significa che con un sistema facile e intuitivo - e in poche mosse - passano dalla posizione longitudinale a quella trasversale, senza attrezzi e senza sforzi: basta sganciarle!

Comodità, tecnologia e attenzione ai dettagli – A bordo di Renault Kangoo i viaggia comodi in cinque, perché fra i suoi punti di forza, tra l’altro, c’è anche la migliore abitabilità della categoria a livello di sedili posteriori. Dietro ci sono tre posti veri, quindi l’abitacolo è in grado di ospitare cinque persone. Al suo interno, non mancano una serie di vani portaoggetti per rispondere al meglio a tutte le esigenze degli occupanti e, fra questi, particolarmente pratico è il cassetto scorrevole “Easy Life” che ha addirittura una capacità di carico di 7 litri.

L’abitacolo è curato, con l’inedita plancia in legno scuro spazzolato con inserti cromati, sulla quale spicca il display a colori personalizzabile e grazie al quale si possono gestire le principali funzioni della vettura. Di serie, il nuovo sistema multimediale Easy Link, con smartphone replication, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

- Naturalmente non c’è solo l’estetica - che comunque è stata ulteriormente valorizzata - ma anche la parte meccanica è stata potenziata. Si arricchisce, infatti, di quattordici nuovi dispositivi di assistenza alla guida, tutti di serie! Per offrire ancora più sicurezza a tutti gli occupanti e per facilitare - chi guida - nelle manovre di parcheggio, tanto da aggiudicarsi praticamente quasi il massimo dei voti, dopo i severi e rigorosi test dell’EURONCAP.

Sotto il cofano di, dell’esemplare in prova per Sportmediaset, c’è il motore 1.5 Blue dCi da 95 CV con cambio manuale a sei marce; ne esistono, sul mercato, anche altre due versioni quella da 75 ed una più potente da 115 CV che sarà disponibile a fine anno. Sono tutti motori di ultimissima generazione e Renault e, secondo il ciclo misto di omologazione WLTP si consumano 5,3 litri di carburante ogni 100 Km. C’è anche la versione benzina 1.3 TCe declinata in due differenti livelli di potenza: 100 e 130 CV. Nel 2022, arriverà anche la motorizzazione 100% elettrica.