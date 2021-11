In pista sulle Montagne Lombarde: dall'1 al 24 dicembre skipass gratis per gli Under 16

contenuto sponsorizzato

Grande iniziativa della Regione al fianco dei giovani per tornare a sciare in sicurezza e libertà

Dopo le chiusure dello scorso anno per l'emergenza Covid, la montagna ha voglia di ripartire e sulle piste da sci lombarde sarà un dicembre incredibile per i giovani. Regione Lombardia ha approvato infatti un progetto speciale che dall'1 al 24 dicembre consentirà agli Under 16 residenti in Lombardia di sciare gratis e usufruire di un voucher per due ore di lezione di sci. Un'iniziativa ideata appositamente per ripartire sulla neve al fianco dei giovani e tornare a sciare in sicurezza e libertà.

Richiedendo sul sito www.skipasslombardia.it la tessera "SkipassLombardia PPU", dispositivo che permette di sciare in tutti i 27 comprensori lombardi pagando solo il tempo che si passa sulle piste a consuntivo, i ragazzi e le loro famiglie potranno andare direttamente sulle piste senza passare dalla biglietteria e godere di questa incredibile promozione senza fare code o creare assembramenti. In alternativa è anche possibile scaricare dal sito www.skipasslombardia.it l'apposito modulo e presentarlo poi compilato alle casse degli impianti per ricevere il giornaliero gratuito.

Per usufruire invece della promozione sulle lezioni di sci o snowboard, gli Under 16 lombardi che vorranno provare a sciare per la prima volta o quelli che intendono migliorare la loro tecnica dovranno prima prenotare le ore individuali tramite le scuole sci o direttamente attraverso i liberi professionisti aderenti al progetto (visibili su www.skipasslombardia.it) e poi firmare il voucher al momento della lezione.

"Vogliamo invogliare il maggior numero possibile di famiglie lombarde ad avvicinare le loro ragazze e i loro ragazzi allo sci, sport che sarà uno dei grandi protagonisti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 - ha spiegato Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi -. Lo facciamo regalando per quasi un mese ai loro figli minori di 16 anni l'opportunità di sciare gratuitamente". "E per chi non ha mai calzato scarponi e sci c'è anche la possibilità di prendere due lezioni al prezzo simbolico di 5 euro, abbastanza per iniziare a divertirsi con lo spazzaneve", ha aggiunto. Per i giovani lombardi sarà un dicembre di grande sci.