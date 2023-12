contenuto sponsorizzato

Disponibile anche in versione full Electric per una mobilità sostenibile al 100%

Nuova PEUGEOT 308, stile e tecnologia nel segno dell'efficienza











© ufficio-stampa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Design innovativo e audace, linee aerodinamiche, prestazioni top-class e motori efficienti. E' questa la Nuova PEUGEOT 308, un mix di tecnologia, comfort e innovazione capace di portare su strada la filosofia e la tradizione della Casa del Leone. Sviluppata attorno al concetto di "Allure", seduzione, la Nuova PEUGEOT 308 ha fascino e stile. Ma sotto al cofano ha anche carattere e personalità. In versione berlina 5 porte o station wagon, la Nuova PEUGEOT 308 è disponibile nelle motorizzazioni Diesel da 130 CV, benzina da 110 CV o 130 CV, ibrida da180 o 225 CV e anche full Electric con 156 CV, 410 km di autonomia, ricarica rapida, 12 minuti per 100 km e dulcis in fundo accesso libero alle ZTL per una mobilità sostenibile e senza limiti. Un parco propulsori completo, in grado di soddisfare tutte le esigenze sempre con particolare attenzione ai consumi, all'efficienza e alle emissioni.

Con un Cx di 0,28 e un SCx di 0,62 m², Nuova PEUGEOT 308 sfrutta tutte le parti visibili e meno visibili della carrozzeria per migliorare l'aerodinamica, come gli specchietti e le piccole carenature che aiutano lo scorrimento dei flussi nel sottoscocca. Una continuità di linee che abbraccia le levigate fiancate e si somma alle funzionalità della zona posteriore, dove numerosi dettagli sono stati disegnati nella galleria del vento, come la linea di fuga nella parte superiore del padiglione che confluisce nel lungo spoiler.

Dinamica, compatta e grintosa, la Nuova 308 ridefinisce gli standard del suo segmento grazie anche a innovativi sistemi di assistenza alla guida e al rivoluzionario "PEUGEOT i-Cockpit®", soluzione esclusiva del mondo PEUGEOT che insieme al volante compatto offre al cliente un'esperienza unica di guida nel panorama automobilistico. Dotato anche di visualizzazione 3D per la strumentazione digitale, l'innovativo quadro strumenti porta al debutto anche il "PEUGEOT i-Connect", sistema multimediale che introduce nel mondo auto l'esperienza d'uso dei tablet su uno schermo touchscreen da 10" personalizzabile. E non è tutto qui. Per migliorare l'usabilità e la sicurezza, a bordo della Nuova PEUGEOT 308 spiccano anche l'assistenza al parcheggio con visione a 360°, il monitoraggio dell'angolo cieco ad ampio raggio e l'assistente vocale per accedere a tutte le funzioni legate all'infotainment e alla climatizzazione. Una dotazione di alta gamma per rendere unico e speciale ogni viaggio. Anche per il portafoglio. Per la Nuova PEUGEOT 308 sono previsti infatti finanziamenti a partire da 290€ al mese.