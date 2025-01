Torino-Juventus, sfida infinita tra maledizioni da sfatare e rincorsa alla zona Champions

Con soli 15 gol subiti, la difesa della Juventus è la seconda migliore del campionato al pari dell’Inter. Nonostante gli infortuni di Bremer e Cabal, Thiago Motta è riuscito leggermente a tamponare l’emergenza e i bianconeri non hanno concesso troppi gol alle squadre avversarie. Per questo motivo, c’è il 47% di probabilità di non vedere una rete da parte del Torino: la squadra di Vanoli ha trovato la via del gol solamente in uno degli ultimi cinque incontri. Occhi puntati anche sul fattore tensione: come nel derby di Roma, la sfida potrebbe accendersi nei momenti decisivi e, per questo motivo, l’estrazione di un cartellino rosso ai danni di un giocatore è data al 22%.