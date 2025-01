Roma-Lazio, un derby tra voglia di rivalsa e conferme in zona Champions

La Serie A non poteva chiedere inizio migliore per questo 2025. Oltre a Fiorentina-Napoli, in occasione della 19° giornata, andrà in scena, domenica sera, il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1 nell’ultimo turno di campionato: la Roma sul campo del Milan, mentre la Lazio in casa con l’Atalanta. La sfida dell’Olimpico vede delle statistiche importanti per entrambe le squadre. Se da un lato c’è una Lazio che ha perso solo uno degli ultimi cinque derby, dall’altro c’è Sir Claudio Ranieri che, da allenatore della Roma ha vinto quattro derby su quattro. Nonostante i quindici punti di vantaggio della Lazio, un po’ a sorpresa a essere favorita è la Roma, in netta ripresa dopo l’arrivo in panchina dell’ex tecnico, tra le altre, di Leicester e Cagliari.