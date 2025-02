Napoli-Inter, 90 minuti per sognare lo scudetto

Nonostante il minimo scarto in classifica, gli esperti SisalTipster hanno veramente pochi dubbi. A essere favorita per il successo è l’Inter, le cui probabilità di vittoria sono del 40%. Leggermente più basse, invece, quelle del Napoli che si fermano al 29%. Considerando l’importanza della partita, da non sottovalutare le chance di vedere un pareggio: la divisione della posta in palio è offerta al 31%. Da notare come gli ultimi due confronti diretti siano terminati 1-1. Ci si attende una gara estremamente bloccata visto che una sfida con meno di tre gol totali è data al 56%. Non solo la posta in palio ma anche le due migliori difese del campionato e quelle che hanno realizzato il maggior numero di clean sheet in stagione, ben 12 a testa.