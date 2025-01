Atalanta-Napoli, è sfida al vertice: tre punti per sognare lo Scudetto

Tre punti per continuare a sognare lo Scudetto. È con questo proposito che Atalanta e Napoli si preparano al big match del Gewiss Stadium, in programma sabato 18 gennaio. Dopo il recupero giocato in settimana contro la Juventus, per la squadra di Gasperini è il momento di un’altra sfida delicata: a Bergamo arriva la capolista Napoli, distante solamente quattro lunghezze. I nerazzurri sono reduci da tre pareggi consecutivi mentre la squadra di Conte sta volando in campionato con una striscia aperta di cinque successi consecutivi. Nonostante il divario in classifica, gli esperti SisalTipster vedono favorita l’Atalanta: la vittoria della squadra di Gasp è data al 40%.