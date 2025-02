Milan-Roma, Coppa Italia occasione di riscatto

Dopo i pareggi in campionato, rispettivamente contro Inter e Napoli, Milan e Roma sono pronte a sfidarsi in Coppa Italia, gara valida per i quarti di finale della competizione. Un incrocio che torna a giocarsi a distanza di diciotto anni dall’ultima volta anche se all’epoca si trattava delle semifinali. Nei tre precedenti tra le due squadre, a questo punto della competizione, due volte ha trionfato la Roma, una sola il Milan. I giallorossi si affidano così alla storia: sia nel 1980 che nel 1984 la Roma passò il turno battendo i rossoneri vincendo in entrambe le occasioni la Coppa Italia. La sfida di San Siro si annuncia così estremamente interessante.