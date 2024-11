Milan-Juventus, rossoneri favoriti ma c’è l’incognita difesa

Terminata la pausa per le Nazionali, la Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo in occasione della 13° giornata di campionato. A spiccare su tutti è il big match tra Milan e Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18. A San Siro i rossoneri hanno una grande occasione per accorciare in classifica, mentre per i bianconeri l’obiettivo è quello di rimanere nel gruppo di testa del campionato.