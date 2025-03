Milan-Inter, atto quarto: la finale di Coppa Italia per indirizzare la stagione

È ancora Milan-Inter, atto quarto. Dopo le due sfide in campionato e la finale di Supercoppa Italiana, Milan e Inter tornano ad affrontarsi nuovamente in stagione. Questa volta nel doppio confronto di Coppa Italia, con una delle due milanesi che in finale sfiderà la vincente di Empoli-Bologna. Quello di San Siro, in programma mercoledì 2 aprile, sarà il 28esimo incontro in Coppa Italia tra le due squadre, con il bilancio che tutto sommato è in equilibrio: 10 vittorie del Diavolo, 9 pareggi e 8 trionfi nerazzurri. Inoltre, per la terza volta nella loro storia le due squadre si sfideranno in semifinale di Coppa Italia: nel 1985 passò il Milan, nel 2022 a raggiungere la finale fu l’Inter grazie al netto 3-0 inflitto nella gara di ritorno. Si profila un grande match a San Siro con i rossoneri che, in stagione, sono imbattuti contro i cugini nerazzurri.