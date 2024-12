Milan, battere il Genoa per avvicinare la zona Champions: a San Siro torna Balotelli

La 16° giornata di Serie A vede la sfida tra Milan e Genoa, gara in programma domenica 15 dicembre alle 20:45. Dopo la sconfitta con l’Atalanta e la vittoria in Champions League con la Stella Rossa, la squadra di Fonseca è chiamata a centrare i tre punti per non perdere il treno Champions, dato che le possibilità di rientrare nella lotta per lo Scudetto sono momentaneamente molto ridotte. Dall’altro lato, il Genoa vuole continuare il trend positivo con Vieira in panchina: nelle ultime 5 partite, i rossoblù hanno ottenuto 2 vittorie (Udinese e Parma) e 3 pareggi (Como, Cagliari e Torino). La sfida di San Siro, in partenza, sembra essere molto squilibrata: ma chi vincerà?