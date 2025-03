Lazio-Torino, Baroni deve battere Vanoli per sognare la Champions

Tre punti per continuare a sognare la Champions. Dopo la brutta batosta subita nell’ultimo turno contro il Bologna, la Lazio di Marco Baroni è chiamata a riscattarsi e, in occasione del Monday Night della 30° giornata di Serie A, affronterà un Torino in grande forma come dimostrano i dieci punti conquistati negli ultimi quattro turni. I biancocelesti hanno vinto gli ultimi tre confronti diretti e, in caso di tre punti, potrebbero arrivare a quattro vittorie consecutive contro i granata per la prima volta nella loro storia in Serie A: un’occasione da non farsi scappare, visto che la corsa al quarto posto sembra essere sempre più complicata. All’Olimpico, però, arriva un Torino estremamente in forma: i granata, inoltre, hanno perso solo una delle 11 gare giocate in campionato da inizio 2025 e occupano saldamente l’undicesima piazza in classifica con 38 punti all’attivo.