Lazio-Fiorentina, big match con vista sull’Europa

Il posticipo della 22° giornata di Serie A è il big match tra Lazio e Fiorentina. Le due squadre stanno vivendo momenti opposti, nonostante l’obiettivo finale resti lo stesso: arrivare in Europa. Nell’ultimo turno di campionato, i biancocelesti hanno battuto nettamente l’Hellas Verona, mentre i viola sono stati fermati per 1-1 dal Torino con la vittoria che manca da ben sei giornate. Proprio per questo motivo, gli esperti SisalTipster vedono come ampiamente favorita la squadra di Baroni, la cui vittoria è data al 45%: un successo che proietterebbe la Lazio a +9 sulla stessa Fiorentina.