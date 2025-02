Juventus-Inter, derby d’Italia già decisivo: è sfida tra Kolo Muani e Thuram

Dopo lo spettacolare 4-4 dell’andata, Juventus e Inter sono nuovamente pronte a sfidarsi. Questa volta lo faranno sul prato dell’Allianz Stadium, dove in settimana la squadra bianconera ha battuto il PSV nell’andata dei playoff di Champions League. In campionato, i ragazzi di Thiago Motta sono reduci dal successo allo scadere contro il Como, mentre l’Inter si è imposta nel big match di San Siro con la Fiorentina. In palio ci sono tre punti pesantissimi: i bianconeri inseguono un piazzamento in Champions mentre i nerazzurri continuano ad alimentare il sogno scudetto. Sarà anche sfida nella sfida tra la seconda miglior difesa, quella della Juve, e il miglior attacco del campionato, quello dell’Inter.