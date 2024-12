Juventus-Fiorentina, tra tabù da sfatare e grandi ex: Vlahovic sfida Kean

La vittoria, seppur con sofferenza finale, sul campo del Monza ha riportato un po’ di serenità in casa Juventus, con i bianconeri che puntano a chiudere al meglio il 2024. In occasione del 18° turno di Serie A, la squadra di Thiago Motta affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino, ex della sfida e grande rivelazione di questo inizio di stagione. Se da un lato i bianconeri sono imbattuti in campionato, dall’altro c’è la Viola che arriva da due sconfitte consecutive, contro Bologna e Udinese, che hanno rallentato l’ottimo ruolino di marcia ottenuto nei mesi precedenti. Inoltre, la squadra di Palladino si presenterà allo Stadium per sfatare un tabù: nelle ultime 16 sfide, tra tutte le competizioni, i viola hanno segnato solamente 5 gol alla Juventus.